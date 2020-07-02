Çaya düşüp, boğuldu NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde Ecemiş Çayı'na düşen Ali Çalkandere (55), boğularak hayatını kaybetti.

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde Ecemiş Çayı'na düşen Ali Çalkandere (55), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Çukurbağ köyünde meydana geldi. Kiraz bahçesine ot biçmeye giden Ali Çalkandere, iddiaya göre su içmek için eğildiği Ecemiş Çayı'na düştü. Çalkandere bahçeye geri dönmeyince, yakınları, çaya gitti. Çalkandere'yi su yüzeyinde hareketsiz gören yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sudan çıkarılan Ali Çalkandere'nin yapılan kontrollerinden yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Ali Çalkandere'nin cansız bedeni, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA