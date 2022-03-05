Çaya düşen ördeğin peşinden giden avcı boğuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaya düşen ördeğin peşinden giden avcı boğuldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde avladıkları ördeğin peşinden Gerede Çayı'na giren Muzaffer Z. (51) akıntıya kapılıp boğuldu.

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde avladıkları ördeğin peşinden Gerede Çayı'na giren Muzaffer Z. (51) akıntıya kapılıp boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Dodurga köyü yakınında meydana geldi. Muzaffer Z. ile 2 arkadaşı, avlanmak için Zonguldak'tan Çankırı'nın Çerkeş ilçesine geldi. Av tüfeği ile vurdukları ördeğin Gerede Çayı'na düşmesi üzerine Muzaffer Z., ördeği almak için suya girdi. Akar suyun şiddetiyle dengesini kaybeden Muzaffer Z. akıntıya kapılıp bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çay içerisinde ve etrafında yapılan arama sonucunda Muzaffer Z.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Muzaffer Z.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Çaya düşen ördeğin peşinden giden avcı boğuldu

Çaya düşen ördeğin peşinden giden avcı boğuldu

Çaya düşen ördeğin peşinden giden avcı boğuldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Zonguldak, Çankırı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title