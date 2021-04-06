Çaya düşen karacayı jandarma ekipleri kurtardı
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Çaya düşen karacayı jandarma ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çaya düşen karacayı jandarma ekipleri kurtardı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Jandarma ekipleri, çaya düşen karacayı kurtararak tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bıraktı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Jandarma ekipleri, çaya düşen karacayı kurtararak tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bıraktı.

Vatandaşlar, Cide'nin Kumluca Mahallesinde karacanın çaya düştüğünü gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki vatandaşlarında yardımıyla çaya düşen karacayı kurtardı.

Daha sonra jandarma ekipleri, yaralanan karacayı veteriner hekime götürerek tedavi ettirdi.

Tedavisi tamamlanan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından doğal yaşam alanına tekrar bırakıldı. - KASTAMONU

Çaya düşen karacayı jandarma ekipleri kurtardı
Çaya düşen karacayı jandarma ekipleri kurtardı
Çaya düşen karacayı jandarma ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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