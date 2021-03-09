KARABÜK Çaya atılan balıklar kirliliğe neden oldu

Türkiye, S-400 ve Patriot tartışmalarını sona erdirecek başarıyı dünyaya ilan etti

İhanetin "kozmik odası"! İçeride tamı tamına 15 bin silah var

Çaya atılan balıklar kirliliğe neden olduKARABÜK'te Araç Çayı'na atılan kilolarca balık çevre kirliliğine neden oldu.

Çaya atılan balıklar kirliliğe neden oldu

KARABÜK'te Araç Çayı'na atılan kilolarca balık çevre kirliliğine neden oldu.

Öğlebeli Mahallesi Üniversite Caddesi'nin yanından geçen Araç Çayı'na kimliği belirsiz kişiler tarafından kilolarca balık atıldı. Kötü koku üzerine çaya bakan vatandaşlar, balıkları gördü. Dondurulduğu, satılmayınca çaya atıldığı tahmin edilen balıklar çevre kirliliğine neden oldu. İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı