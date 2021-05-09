Çay yatağına bağlanıp terk edilen 2 atı itfaiye kurtardı
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Çay yatağına bağlanıp terk edilen 2 atı itfaiye kurtardı

Çay yatağına bağlanıp terk edilen 2 atı itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Serkan ÖZDEMİR - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, içi yaklaşık 70 santimetre suyla dolu soğuk çayın yatağına bağlanarak terk edilen 2 at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, içi yaklaşık 70 santimetre suyla dolu soğuk çayın yatağına bağlanarak terk edilen 2 at, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akhisar'da Sehit Ahmet Mahallesi'ndeki Gürdük Çayı'nda iple bağlanarak terk edilmiş 2 atı gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan atlar için kurtarma çalışması başlattı. Su tulumlarını giyen itfaiye ekipleri, 2 gündür çayın içinde olduğu belirlenen 2 atı, iplerini çözerek çaydan çıkardı. Bacakları uzun süre suda kaldığı için donmak üzere olan iki at, doğaya bırakıldı. Polis, atları çay yatağına bağladığı değerlendirilen sahibi ya da kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.


Çay yatağına bağlanıp terk edilen 2 atı itfaiye kurtardı
Çay yatağına bağlanıp terk edilen 2 atı itfaiye kurtardı
Çay yatağına bağlanıp terk edilen 2 atı itfaiye kurtardı
Çay yatağına bağlanıp terk edilen 2 atı itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan ÖZDEMİR

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