Çay üreticilerine tam kapanma olmadan "Köyünüze dönün" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çay üreticilerine tam kapanma olmadan "Köyünüze dönün" çağrısı

Çay üreticilerine tam kapanma olmadan 'Köyünüze dönün' çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, Rize dışında İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli gibi büyükşehirlerde yaşayan çay üreticilerine tam kapanmanın başlayacağı 29 Nisan Perşembe akşamından önce memleketlerine dönmesi çağrısında bulundu.

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, Rize dışında İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli gibi büyükşehirlerde yaşayan çay üreticilerine tam kapanmanın başlayacağı 29 Nisan Perşembe akşamından önce memleketlerine dönmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam kabine toplantısının ardından açıkladığı yeni tedbirlerde yer alan şehirler arası seyahat kısıtlaması çay üreticilerinin de gözünü korkuttu. Açıklamanın ardından Rize'ye gelme planları yapan çay üreticileri büyükşehirlerde izin belgesi çıkarmanın peşine düştü.

ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi ise çay üreticilerinin Rize'ye erken gelmeleri ve Ramazan'a kadar evlerinde karantina sürelerini tamamlamaları noktasında uyardı. Çay üreticilerinin Cuma gününe kadar gelmesi gerektiğini, aksi takdirde bayramdan sonra bir pandemi kargaşası yaşanacağını dile getiren Başkan Mavi "Bizim şehir dışındaki üreticilere tavsiyemiz Cuma gününe kadar memleketlerine dönsünler. Karantinalarını burada geçirsinler. Bayramdan sonra çay başlayacak. Hiç sorun olmadan çaylarını toplamaya devam ederler. Şayet bayramdan sonraya kalırlarsa çay zamanında burada pandemi kargaşası olacak. Onun için istiyoruz ki Rize'ye ve bölgeye gelmek isteyen çay üreticileri bir an evvel gelsinler. Bayramdan sonra hastalığı atlatmış bir şekilde çaya başlarız. Buradakiler ve şehir dışından gelecek olanlar bir sorun yaşamazlar. Havalar soğuk gidiyor. Çayın başlaması büyük ihtimal Mayıs'ın 15'ini bulacak. Çay açısından bereketli bir sezon bekliyoruz. Umarım fiyatı da öyle olur. Yasaklar bakımından üzerinde çay defteri olan otomatik olarak izinli sayılıyor. Bağına bahçesine gidebiliyor. Ailesi ise üreticinin ailesi olduğunu ispatlayan kağıtları nüfus müdürlüğünden aldıkları taktirde çay bahçelerine onlar da gidebiliyor. Hem polis hem jandarma tarafından herhangi bir ceza uygulanmayacak. İki gün içerisinde bu belgelerin alınması gerekiyor. Sıkışıklık olmadan üreticilerimiz işini halletmesi lazım" dedi. - RİZE

Çay üreticilerine tam kapanma olmadan 'Köyünüze dönün' çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tam kapanma kararı sonrası İstanbullu soluğu otogarda aldı! Bilet sistemleri kilitlendi
Tam kapanma kararı sonrası İstanbullu soluğu otogarda aldı! Bilet sistemleri kilitlendi
Eşini başından vurup 'İntihar etti' demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş
Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş
Rize'de çay tarlasına giden vatandaşlara ceza yazıldığı iddiası
Rize'de çay tarlasına giden vatandaşlara ceza yazıldığı iddiası

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Merve Dizdar Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Fatih Terim Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çay üreticilerine tam kapanma olmadan "Köyünüze dönün" çağrısı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 14:23:49. #1.14#

title