Çay üreticileri Rize'ye girmek için uzun kuyruklar oluşturdu
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Çay üreticileri Rize'ye girmek için uzun kuyruklar oluşturdu

Çay üreticileri Rize'ye girmek için uzun kuyruklar oluşturdu Rize'de yaklaşan yaş çay sezonu öncesinde konulan seyahat yasağı kararının ardından Rize'nin Trabzon il girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

22.04.2020 18:17 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:18
Çay üreticileri Rize'ye girmek için uzun kuyruklar oluşturdu

Çay üreticileri Rize'ye girmek için uzun kuyruklar oluşturdu

RİZE - Rize'de yaklaşan yaş çay sezonu öncesinde konulan seyahat yasağı kararının ardından Rize'nin Trabzon il girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon valilikleri yaklaşan çay hasadı öncesinde aldıkları ortak kararla illere girişler için yeni seyahat belgesi verilmeyeceğini belirterek bu uygulamanın durdurulduğu dile getirmişti. Elinde daha önceden alınmış izin belgesi olan çay üreticileri Rize'ye girmek için bugün uzun araç kuyrukları oluşturdu. O anlan vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

Çay üreticileri Rize'ye girmek için uzun kuyruklar oluşturdu

Kaynak: İHA

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