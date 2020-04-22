Çay üreticileri Rize'ye girmek için uzun kuyruklar oluşturdu RİZE (İHA) – Rize'de yaklaşan yaş çay sezonu öncesinde konulan seyahat yasağı kararının ardından Rize'nin Trabzon il girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

RİZE (İHA) – Rize'de yaklaşan yaş çay sezonu öncesinde konulan seyahat yasağı kararının ardından Rize'nin Trabzon il girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon valilikleri yaklaşan çay hasadı öncesinde aldıkları ortak kararla illere girişler için yeni seyahat belgesi verilmeyeceğini belirterek bu uygulamanın durdurulduğu dile getirmişti. Elinde daha önceden alınmış izin belgesi olan çay üreticileri Rize'ye girmek için bugün uzun araç kuyrukları oluşturdu. O anlan vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. - RİZE

Kaynak: İHA