RİZE ÇAY ÜRETİCİLERİ İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ
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RİZE ÇAY ÜRETİCİLERİ İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DOĞU Karadeniz'de, salgın nedeniyle uygulanacak tam kapanma öncesi kısıtlamadan muaf olmak isteyen çay üreticileri, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi alabilmek için Ziraat Odaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

DOĞU Karadeniz'de, salgın nedeniyle uygulanacak tam kapanma öncesi kısıtlamadan muaf olmak isteyen çay üreticileri, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi alabilmek için Ziraat Odaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da 830 bin dekar alanda yapılan yaş çay üretiminde hasat dönemi yaklaşıyor. Mayıs ayı ortalarında başlayacak çay tarımı öncesi üreticiler hazırlıklarını sürdürüyor. Ülke genelinde uygulanacak olan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olmak isteyen çay üreticileri, ÇKS belgesi alabilmek için Ziraat Odaları önünde sıraya girdi. Çiftçiler, kayıtlı yaklaşık 130 bin üyesi olan Rize Ziraat Odası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

'ÇOK KUYRUK VAR, BEKLEMEK ZOR'

Çay üreticisi Dilber Çepni, Çiftçi kayıt belgesi almak için bekliyoruz. Bu belge ile evimizle bahçemiz arasında kısıtlama döneminde hareket edebileceğiz. Ama çok kuyruk var, beklemek çok zor dedi.

Halim Kerim Aksu da, Aldığımız belgeleri çay için kullanacağız. Kapanma süresi az değil, bu sürede bahçelerimizle ilgilenmemiz gerekiyor. Belgeyi almak mecburiyetindeyiz diye konuştu.

Ayşe Koyun ise, Önceki kısıtlama zamanında üretici belgesi almamıştım. Şimdi çok uzun bir kapanma süreci var, mecbur alıyoruz. İlk defa geldim, çok kuyruk var. Bir saattir bekliyorum, daha çok beklerim ifadesini kullandı.

'KUYRUKTA VİRÜS KAPACAĞIZ'

Kuyrukta beklerken virüs kapmaktan korktuğunu söyleyen Hüseyin Turan, Millet burada sırada hastalıkla karşı karşıya. Biz üretici olduğumuzu bu belge olmadan ispatlayamıyoruz Üretici defterlerimiz var, nüfus cüzdanlarımıza işlesinler oradan görülsün. Rize'de 10 kişiden 5 tanesi çiftçi zaten dedi.

RİZE ÇAY ÜRETİCİLERİ İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ
RİZE ÇAY ÜRETİCİLERİ İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ
RİZE ÇAY ÜRETİCİLERİ İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ
RİZE ÇAY ÜRETİCİLERİ İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ
RİZE ÇAY ÜRETİCİLERİ İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ
RİZE ÇAY ÜRETİCİLERİ İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ
RİZE ÇAY ÜRETİCİLERİ İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ
RİZE ÇAY ÜRETİCİLERİ İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ
RİZE ÇAY ÜRETİCİLERİ İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ
RİZE ÇAY ÜRETİCİLERİ İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ
RİZE ÇAY ÜRETİCİLERİ İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ
RİZE ÇAY ÜRETİCİLERİ İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ
RİZE ÇAY ÜRETİCİLERİ İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ
RİZE ÇAY ÜRETİCİLERİ İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ
RİZE ÇAY ÜRETİCİLERİ İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ
RİZE ÇAY ÜRETİCİLERİ İZİN BELGESİ İÇİN KUYRUĞA GİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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