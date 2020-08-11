Çay toplamak isterken mahsur kalan 7 kişi AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı - Çay toplamak isterken mahsur kalan 7 kişi AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı Rize'nin Pazar ilçesinde çay toplamak isterken şiddetli yağış nedeniyle çay bahçesinde mahsur kalan 7 kişi AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

- Çay toplamak isterken mahsur kalan 7 kişi AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde çay toplamak isterken şiddetli yağış nedeniyle çay bahçesinde mahsur kalan 7 kişi AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün öğle saatlerine başlayarak Rize'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağmur nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından yapılan çalışma ile kurtarılıyor. Pazar ilçesine bağlı Handağı köyünde şiddetli yağışa rağmen çay toplamak isteyen Yıldız ailesi, dereyi yürüyerek geçerek bahçeye ulaştı. Şiddetli yağış sonrası yükselen su debisi nedeniyle bahçenin diğer kısmına geçemeyen aralarında çocuklarının da bulunduğu 7 kişi için bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen AKUT ekipleri tarafından hava hattı kurularak ip yardımı ile vatandaşlar kurtarıldı.

AKUT Rize Temsilcisi Güçlü Uzunali, yaptığı açıklamada "Çay toplamak için derenin karşısına yürüyerek geçmişler. Derenin su seviyesinin yükselmesiyle 7 kişi bahçenin diğer kısmında kalmış, geçememişler. Biz hava hattı kurarak ip yardımıyla vatandaşlarımızı kurtardık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA