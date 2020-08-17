Çay toplamak çıktığı dağda mahsur kalan şahsı ekipler 4 saat boyunca sedyede taşıdı Çay toplamak çıktığı dağda mahsur kalan şahsı ekipler 4 saat boyunca sedyede taşıdı Ekiplerin mücadelesi takdir topladı Kayseri'nin Develi ilçesinde çay toplamak için dağa çıkan ve ayağı kırılınca mahsur kalan vatandaşı, ekipler zorlu arazi şartlarında 4 saat sedyede taşıyarak ambulansa yetiştirdi.

Çay toplamak çıktığı dağda mahsur kalan şahsı ekipler 4 saat boyunca sedyede taşıdı

Ekiplerin mücadelesi takdir topladı

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde çay toplamak için dağa çıkan ve ayağı kırılınca mahsur kalan vatandaşı, ekipler zorlu arazi şartlarında 4 saat sedyede taşıyarak ambulansa yetiştirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karapınar Köyü'nde meydana gelen olayda Mehmet Cengiz Deste (58), arkadaşları ile beraber çay toplamak için bölgedeki dağa çıktı. Dağın zirvesinde dengesini kaybederek düşen Deste'nin ayağı kırıldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Jandarme ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik tırmanışın ardından Deste'ye ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptı. Sedyeye alınan Mehmet Cengiz Deste, zorlu arazi şartlarında ekiplerin yoğun mücadelesi ile 4 saatte aşağı indirilerek, ambulansa konuldu. Ambulansla Develi İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz adam tedavi altına alındı.

Deste'nin arkadaşları da, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İHA