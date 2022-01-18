ÇAY TOHUMUNDAN YAĞ ÜRETİLDİ; ZEYTİNYAĞI İLE EŞDEĞER - YENİDEN

ÇAY, AFYON (DHA) - UZAK DOĞU ülkelerinde çay tohumundan elde edilen ve yemeklerde kullanılan zeytinyağı kalitesindeki yağ, Türkiye'de de elde edildi. Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Bu yağ, kozmetik ve yemeklerde çok etkin, faydalı. Zeytinyağına eşdeğer bir ürün dedi.

Dünyada çayın yetiştirildiği Japonya, Çin, Hindistan, Sri Lanka ve Endonezya gibi ülkelerde üretilen, kozmetik sektörü ve yemeklerde kullanılan çay tohumu yağı, Türkiye'de de Çaykur tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu elde edildi. Doğu Karadeniz'de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da yetişen çay bitkilerinden elde edilen tohumlar, özel bir makineden geçirilerek yağa dönüştürüldü. Zeytinyağı kalitesindeki yağın, kozmetik sektörü ve yemeklerde kullanılması için de çalışma başlattı.

'CİLT TAMAMEN BU YAĞI EMİYOR'

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Ar-Ge faaliyetlerine önem verdiklerini belirterek, şunları söyledi

Uzak Doğu ülkelerinde çay tohumundan elde edilen yağı, biz de ürettik. Bu yağ, kozmetik ve yemeklerde çok etkin, faydalı. Zeytinyağına eşdeğer bir ürün. Maliyet konusunda farklı ne olabilir diye çalışmalarımız devam ediyor. Kozmetik sanayide ilk etapta girme şansımız çok yüksek. Çay tohumundan kaliteli bir yağ elde ediliyor. Bunu, süper kritik makinemizde ürettik. Cilt tamamen bu yağı emiyor. Çok farklı özellikleri var. İnşallah, bu konuda iddialı bir şekilde çalışacağız. Çayın yanında ayrıca tohumun iktisadi anlamda farklı bir yanını üreticilerimize sağlamış olacağız. İlk etapta çay tohumunun yağını çıkartıp hem kozmetik sanayide hem de diğer şekilde kullanmaya çalışacağız.