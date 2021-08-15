'Çay soğuk' diyen müşterisi Emel'i öldüren şüpheli tutuklandı
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'Çay soğuk' diyen müşterisi Emel'i öldüren şüpheli tutuklandı

'Çay soğuk' diyen müşterisi Emel'i öldüren şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

KONYA'da çayın soğuk geldiği iddiasıyla çıkan tartışmada, semaveri deviren müşterisi Emel Göçer'i (33) tabancayla başından vurarak öldüren seyyar çaycı Muhammet İlhan (35), sevk edildiği mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

KONYA'da çayın soğuk geldiği iddiasıyla çıkan tartışmada, semaveri deviren müşterisi Emel Göçer'i (33) tabancayla başından vurarak öldüren seyyar çaycı Muhammet İlhan (35), sevk edildiği mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Meram ilçesi Konya- Antalya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'da emlakçılık yapan Emel Göçer, 2 arkadaşı ve yeğenleriyle Antalya'ya tatile gittiği sırada yolda seyyar çaycıda durup, gözleme ve çay istedi. Göçer'in, getirilen çayın soğuk olduğu söylemesi üzerine, iş yeri sahibinin oğlu Muhammet İlhan ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Göçer, semaveri devirdi. Muhammet İlhan da 40 metre uzaklıktaki dükkanında bulunan tabancayı alıp, geri döndü ve Göçer'in başına tek el ateş etti. Ağır yaralanan Göçer, kanlar içinde yere yıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan Göçer'i ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Emel Göçer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Göçer'in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan Muhammet İlhan da bugün sevk edildiği mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.


'Çay soğuk' diyen müşterisi Emel'i öldüren şüpheli tutuklandı
'Çay soğuk' diyen müşterisi Emel'i öldüren şüpheli tutuklandı
'Çay soğuk' diyen müşterisi Emel'i öldüren şüpheli tutuklandı
'Çay soğuk' diyen müşterisi Emel'i öldüren şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

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