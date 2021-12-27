'Çay soğuk' diyen Emel'i öldüren seyyar satıcı, bu kez 'Bana erkek şahıs tokat attı' dedi

ÇAY, AFYON (DHA) - KONYA'da, emlakçı Emel Göçer'i (33), 2 kadın arkadaşı ve 3 kız yeğeniyle tatile giderken durdukları seyyar satıcıda çayın soğuk geldiği iddiasıyla çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren seyyar çaycı Muhammet İlhan (35), ilk kez hakim karşısına çıktı. İddianamedeki ifadesinde kadınlardan birinin kendisine tokat attığını söyleyen İlhan, mahkemedeki savunmasında ise, "Erkek şahıs bana tokat attı. Olayın şokuyla ben fazla bir şey hatırlamıyorum" dedi.

Olay, 14 Ağustos günü saat 13.30 sıralarında, Meram ilçesi Konya- Antalya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'da emlakçılık yapan Emel Göçer, 2 kadın arkadaşı ve 3 kız yeğeniyle birlikte 2 araçla Antalya'ya tatile giderken yolda durup, seyyar çaycıdan gözleme ve çay istedi. Göçer ve yanındakiler, ilk çaylarını içtikten sonra tekrar çay istedi. Göçer'in ikinci gelen çayın soğuk olduğunu belirtmesi üzerine seyyar çaycı Muhammet İlhan, iddiaya göre, "Hava sıcak bu havada sıcak çay mı içilir?" dedi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında çay semaveri devrildi. İlhan 40 metre uzaklıktaki dükkanında bulunan tabancayı alıp, geri döndü ve Göçer'in başına tek el ateş etti. Yaralanan Emel Göçer, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı. Gözaltına alınan Muhammet İlhan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkeme heyeti, ifadelerin ardından duruşmayı erteledi.