Çay sigara keyfi pahalıya patladı
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Çay sigara keyfi pahalıya patladı

07.12.2020 16:24 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:51

-Çay sigara keyfi pahalıya patladı Korona virüs tedbirleri çerçevesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce'de denetimlerine devam etti.

-Çay sigara keyfi pahalıya patladı

DÜZCE - Korona virüs tedbirleri çerçevesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Düzce'de denetimlerine devam etti. Bu kapsamda yapılan denetim ve uygulamalarda çay sigara keyfi yapan 1 vatandaş ile yürürken sigara içen bir kişiye polis ekipleri cezai işlem uyguladı.

Korona virüs ile mücadele tedbirleri çerçevesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Düzce'nin yaya yoğunluğu bulunan cadde ve sokaklarında denetim ve uygulama yaptı. İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak'ta yaya olarak denetim yapan ekipler, ara sokaklara da girerek özellikle çay ocaklarının bulunduğu bölgelerde uygulama yaptılar. Uygulama sırasında sokakta çay sigara keyfi yapan vatandaşlara, polis ekipleri 3 bin 150'şer lira ceza yazdı.

Cadde üzerinde de uygulama ve denetimlerine devam eden ekipler bu defa da sigara içmek yasak olmasına rağmen caddede sigara içerek yürüyen 1 kişiyi fark ettiler. Şahsı durdurarak yasağı hatırlatan polislere direnmesine rağmen cezayı yemekten kurtulamadı. Yasak bölgede sigara yasağını ihlal eden şahsa polis ekipleri 3 bin 150 TL cezai işlem uyguladılar.

Çay sigara keyfi pahalıya patladı
Çay sigara keyfi pahalıya patladı
Çay sigara keyfi pahalıya patladı
Çay sigara keyfi pahalıya patladı
Çay sigara keyfi pahalıya patladı
Çay sigara keyfi pahalıya patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK AKYOL

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