Çay setleri arasında gezinen boz ayıyı telefonlarıyla görüntülediler
Çay setleri arasında gezinen boz ayıyı telefonlarıyla görüntülediler Rize'nin Güneysu ilçesi Asmalıırmak köyünde çay setleri arasında boz ayı görüntülendi.
24.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:35
Çay setleri arasında gezinen boz ayıyı telefonlarıyla görüntülediler
RİZE - Rize'nin Güneysu ilçesi Asmalıırmak köyünde çay setleri arasında boz ayı görüntülendi.
Sabah saatlerinde çay toplamak için bahçeye giden Emine Ak, hemen karşısında kalan çay setleri arasında dolaşan ayı ile karşılaştı. Enine Ak 40 yıl üzerine köylerinde görülen ayıyı cep telefonuyla anbean kaydetti. Çay setleri arasında karnını doyurmaya çalışan ayı, doyduktan sonra bölgeden koşarak uzaklaştı.
Kaynak: İHA