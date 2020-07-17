?Çay şekerli mi içilir, şekersiz mi?? tartışmalarına Rizelilerde katıldı
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?Çay şekerli mi içilir, şekersiz mi?? tartışmalarına Rizelilerde katıldı

TÜRKİYE'de başlayan 'çay şekerli mi içilir, şekersiz mi" tartışmalarına çayın üretildiği Rize'de katıldı.

?Çay şekerli mi içilir, şekersiz mi?? tartışmalarına Rizelilerde katıldı
17.07.2020 16:41 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:46

TÜRKİYE'de başlayan 'çay şekerli mi içilir, şekersiz mi" tartışmalarına çayın üretildiği Rize'de katıldı. Rizeliler çoğunlukla en iyi çayın şekeriz içilen çay olduğu değerlendirmesinde bulundu.  

Dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek olan çay şekerli mi içilir, şekersiz mi? tartışmaları başladı. Yemek eleştirmeni Vedat Milor'un gündeme getirdiği tartışmaya çayın üretildiği Rize'de katıldı. Rizeliler çoğunlukla en iyi çayın şekeriz içilen çay olduğu değerlendirmesinde bulundu.  Günde en az 10 bardak çay içtiğini söyleyen Hamit Yazıcı "Çayı şekersiz içince bir damak tadın oluyor. Çocukluğumuzda çaya şekerli alıştık, sonradan şekeri kestim ve çay içtiğimi anladım. Gün de hiç içmesem 10 bardak çay içiyorum, iki küp şekerden bir avuç şekeri vücuda yüklüyorsun. Sağlık açısından büyük zarar, şekeri bıraktım çok rahat ettim, daha çok çay içip çayın tadına varıyorum" dedi.Ayşegül Memişoğlu da çayı şekersiz tercih ettiğini belirterek "Çay tabii ki şekersiz olacak, çaya şeker konmaz. Çaya şeker koyacağına şeker şerbeti iç daha iyi? diye konuştu.Ahmet Sarı ise çayı şekerli tercih ettiğini belirterek, "Çay şekerle lezzetleniyor, daha hiç şekersiz çay içmiş değilim. Ama keyfimiz bilir ister şekerli ister şekersiz çay içelim yeter" dedi.ÇAY DEMLEME UZMANI: ŞEKERSİZ ÇAYLA AROMASI TAM ALINIYOR

Çay demleme şampiyonu kimyager Gülhanım Delihasan da çayın tüm faydalarından yararlanmak için çayın şekersiz tüketilmesi gerektiğini belirterek, "Eskiden çayı şekersiz düşünülemezdi. Ama insanlar bilinçlenmeye başladıkça artık şekerli çay tüketenlerin sayısı da azalmaya başladı. Bu çok iyi bir gelişme. Şekersiz çayla hem çayın aromasını tam olarak alıyoruz, hem de tamamen sağlık olarak çaydan faydalanabiliyoruz. Günde 10 bardak çay tüketen bir insanın çaya şeker attığını düşünürsek vücutta ciddi bir şeker depolamasına yol açarız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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