Çay sattığı konteyneri kamyonetle çaldılar...Çalınan konteynerin kamyonla taşındığı anlar kamerada
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Çay sattığı konteyneri kamyonetle çaldılar...Çalınan konteynerin kamyonla taşındığı anlar kamerada

Çay sattığı konteyneri kamyonetle çaldılar.

Çay sattığı konteyneri kamyonetle çaldılar...Çalınan konteynerin kamyonla taşındığı anlar kamerada
28.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:06

Çay sattığı konteyneri kamyonetle çaldılar...Çalınan konteynerin kamyonla taşındığı anlar kamerada

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasından çay ve simit sattığı konteyneri çalınan Süleyman Tuğ, polisin yaptığı çalışma sonunda konteynerine kavuştu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çay ve simit satışı yapılan bir konteyner, kamyonete yüklenerek çalındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi Galericiler Sitesinde meydana geldi. Dondurma fabrikasında çalışan ve hafta sonları ek iş olarak çay ve simit satışı yapan Süleyman Tuğ (35), pazar günü sitedeki konteynerinin yerinde olmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, konteynerin bir kamyonet üzerine konularak çalındığını tespit etti.

Polis, olayının şüphelisi Derviş Y.'yi Döngel Mahallesinde yakalandı. 4 bin lira değerindeki konteyner ise sahibine teslim edildi. Şüphelilerin çaldıkları Konteyneri boyadıkları anlaşıldı.

Dondurma fabrikasında çalıştığını ve pazar günleri de ikinci el oto alım satım yerinde çay ve simit satışı yaptığını söyleyen Süleyman Tuğ, "Sokağa çıkma kısıtlamasında evimizde kendimizi izole etmiştik ve o gün gelip buradaki konteynerimi çalmışlar. Daha sonra emniyet güçlerimiz gereken çalışmayı yapmışlar. Tekerleri parçalanmış ve kapıları kırılıp rengini de değiştirmişler" diye konuştu.

Çay sattığı konteyneri kamyonetle çaldılar...Çalınan konteynerin kamyonla taşındığı anlar kamerada

Kaynak: İHA

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