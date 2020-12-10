Çay satana da içene de ceza
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Çay satana da içene de ceza

10.12.2020 09:36 | Son Güncelleme: 10.12.2020 09:41
Çay satana da içene de ceza

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Ataköy'de yasağa rağmen çay satan işletme sahibine 3 bin 150 TL, çayı içenlere ise sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 150'şer lire ceza kesildi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Ataköy'de yasağa rağmen çay satan işletme sahibine 3 bin 150 TL, çayı içenlere ise sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 150'şer lire ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar'a bağlı Ataköy'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında işletmenin kapalı olmasına rağmen çay demleyip satan N.D. isimli işletme sahibine, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi kapsamında 3 bin 150 TL ceza kesilirken, satış yaptığı R.K. ve Y.T. isimli şahıslara sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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