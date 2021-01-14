Esrarı çay poşetlerinin içine gizlemişler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Esrarı çay poşetlerinin içine gizlemişler

14.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:53
Esrarı çay poşetlerinin içine gizlemişler

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajındaki karton kutuda çay poşetlerine gizlenmiş 2 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajındaki karton kutuda çay poşetlerine gizlenmiş 2 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan U.Y. (30), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nden İzmir'e gelen bir kişinin esrar taşıdığı ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti. Ekipler, bu sabah şüphelinin bulunduğu otobüsü durdurarak, arama yaptı. Bagajdaki karton kutuda, çay poşetleri içine saklanmış 2 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli U.Y. (30)  emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

Esrarı çay poşetlerinin içine gizlemişler
Esrarı çay poşetlerinin içine gizlemişler
Esrarı çay poşetlerinin içine gizlemişler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hadise Demet Akalın Serdar Ortaç Kim Kardashian
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Sergen Yalçın İsmail Kartal
Tüm Haberler Kar İzmir Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esrarı çay poşetlerinin içine gizlemişler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 17:54:36. #1.15#
title