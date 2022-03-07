ÇAY PAKETİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de uyuşturucu operasyonu yapan polis valizde çay paketi içine gizlenmiş şekilde 1.5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi, olayla ilgili yapacancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen cumartesi yabancı uyruklu 2 kişi tarafından otobüsle Denizli'ye uyuşturucu getirileceğini bilgisine ulaştı. Oto Santral Garajı'nda operasyon düzenleyen polis ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsten inen yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. Yanlarında taşıdıkları valizle yapılan aramada, çay poşeti içine gizlenmiş şekilde 1.5 kilogram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirdi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.