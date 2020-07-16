Çay ocaklarının bardakları karışınca çarşı birbirine girdi Çay ocaklarının bardakları karışınca çarşı birbirine girdi Bardak yüzünden çıkan kavgada çay ocakları çalışanları bir birine girdi Çıkan kavgada iki kişi yaralandı Afyonkarahisar'da bir iş hanında faaliyet gösteren iki farklı çay ocağının esnafa dağıttıkları çay bardakları karışınca kavga çıktı.

Çay ocaklarının bardakları karışınca çarşı birbirine girdi

Bardak yüzünden çıkan kavgada çay ocakları çalışanları bir birine girdi

Çıkan kavgada iki kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir iş hanında faaliyet gösteren iki farklı çay ocağının esnafa dağıttıkları çay bardakları karışınca kavga çıktı. Çarşı ortasında çıkan kavgada çay ocaklarının 2 çalışanı yaralandı.

Olay, Burmalı Mahallesi Dervişpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede iş hanında faaliyet gösteren iki farklı çay ocağının esnafa dağıttıkları çay bardakları karıştı. Bunun üzerinde çay ocaklarının arasında iddiaya göre tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada çay ocağı çalışanı Hasan Hüseyin A., ile kavgayı ayırmaya çalışan Orhan Ç., isimli vatandaş darp sonucu yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar kavgada yaralanan 2 kişiyi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Tartışmanın devam etmesi üzerine ise bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Olayın görgü tanıkları ise bir çay ocağı çalışanının başka bir çay ocağına giderek "Benim bardak sana geldi" demesi üzerine kavga çıktığı olayda bıçak çekildiğini ancak kavga sonrası bıçakların saklandığını ileri sürdüler.

Kaynak: İHA