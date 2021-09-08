Çay ocağından çocuklara uyuşturucu satışı iddiasına polis baskını
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Çay ocağından çocuklara uyuşturucu satışı iddiasına polis baskını

Çay ocağından çocuklara uyuşturucu satışı iddiasına polis baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir okulun yanındaki çay ocağından çocuklara uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs, narkotik polisinin baskını sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da bir okulun yanındaki çay ocağından çocuklara uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs, narkotik polisinin baskını sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir okulun yanında bulunan çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay ocağından çocuklara uyuşturucu sattığı iddia edilen A.U.(40), Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan A.U.'nun üzerinde ve ikametinde yapılan aramada bir miktar bonzai ve 214 adet sentetik ecza ele geçirildi. Narkotik polisi A.U.'nın uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 800 lira paraya da el koydu.

Polisteki sorgusu tamamlana A.U. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. A.U.'nun adliyeye sevki sırasında yüzünü maske ile gizlemeye çalışması dikkat çekti. - SAMSUN

Çay ocağından çocuklara uyuşturucu satışı iddiasına polis baskını
Çay ocağından çocuklara uyuşturucu satışı iddiasına polis baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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