Çay ocağından bozuk para çalan şüpheliye adli kontrol
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Çay ocağından bozuk para çalan şüpheliye adli kontrol

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 çay ocağından bozuk para çaldığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

06.01.2020 17:51 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:56
Çay ocağından bozuk para çalan şüpheliye adli kontrol

'un ilçesinde 3 çay ocağından bozuk para çaldığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.


Olay, 'nde bulunan çay ocaklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 gün içerisinde 3 ayrı çay ocağından toplam 500 lira çalındı. Meydana gelen hırsızlık olaylarını araştıran Amirliği ekipleri şüphelendikleri S.Ş'yi (20) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden İlyas İnan'a ait çay ocağından çaldığı bozuk paraların yanı sıra kavanoz içerisinde bulunan eski bozuk paralar çıktı.


Şüpheli, İlçe Emniyet Müdürülüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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