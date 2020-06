Çay ocağındaki uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama Samsun'da bir çay ocağında uyuşturucu özelliği bulunan hap satışıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Samsun'da bir çay ocağında uyuşturucu özelliği bulunan hap satışıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çay ocağına gelenlere uyuşturucu satışı yapıldığını tespit ederek operasyon düzenledi. Olayla ilgili G.K. ve M.Y. gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte bin 274 adet uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan G.K. ve M.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren M.Y. serbest bırakılırken, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen G.K. ise mahmece tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA