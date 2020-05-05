Çay ocağındaki silahlı çatışmaya 3 müebbet istendi
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Çay ocağındaki silahlı çatışmaya 3 müebbet istendi

05.05.2020 11:03 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:07

Çay ocağındaki silahlı çatışmaya 3 müebbet istendiBursa'da çay ocağında Delil Aydın ve Bilal Aksoy'u (31) tabancayla vurarak yaraladıkları iddasıyla tutuklanan Murat Sofracı (24) ve Hamza Aziz (28) ile tutuksuz M.G.

Çay ocağındaki silahlı çatışmaya 3 müebbet istendi

Bursa'da çay ocağında Delil Aydın ve Bilal Aksoy'u (31) tabancayla vurarak yaraladıkları iddasıyla tutuklanan Murat Sofracı (24) ve Hamza Aziz (28) ile tutuksuz M.G. (25) hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen ocak ayında Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre çay ocağına koşarak gelen M.G.., Delil Aydın ve Bilal Aksoy'a tabancayla ateş etti. Aksoy ve Aydın'a, aynı masada oturan Murat Sofracı da belindeki tabancasını çekip ateş açtı. Şüpheliler olayın ardından Hamza Aziz'in kullandığı otomobile binerek kaçtı. Yaralanan Delil Aydın Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Bilal Aksoy ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Polis tarafından yakalanan 3 saldırgandan Murat Sofracı ve Hamza Aziz tutuklandı. M.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda 3 şüpheli hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'BANA KOMPLO KURULDU'

Bursa 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianaesinde Murat Sofracı'nın ifadesinde, 'Bilal, konuşmak için ben içay ocağına çağırdı. Ben de telefonla Hamza'yı çağırdım. Bilal kapıya doğru baktığı sırada silahını çıkarıp, kendisini arka tarafa attı. Silah sesi duyunca, bana komplo kurulduğunu düşünüp silahımı çıkarıp, ateş ettim. Dışarıya çıktığımda Hamza ve M.G.?yi gördüm. Onların aracına binerek olay yerinden ayrıldımö dediği bildirildi.

'SİLAHLARI DENİZE ATTILAR'

Hamza Aziz'in de 'Aracı park etmeye çalıştığım sırada silah sesleri duydum. Çay ocağına doğru giderken M.G. ile Murat ellerinde silah ile bana doğru geliyordu. İkisi birden, 'Biz onlardan önce davranarak ateş ettik. Bilal'i vurduk' dediler. Ben ne yapacağımı bilemedim. Onları aracıma aldım. İstanbul'a doğru hareket ettik. Yalova Taşköprü civarında silahları denize attılarö dediği ifade edildi.

Çay ocağındaki silahlı çatışmaya 3 müebbet istendi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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