Çay ocağında yumruklu kavga kamerada
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Çay ocağında yumruklu kavga kamerada

06.11.2020 16:59 | Son Güncelleme: 06.11.2020 18:44

Çay ocağında yumruklu kavga kamerada -Sarhoşların küfürleşmesi kavgaya dönüştü Samsun'da sarhoşların küfürleşmesi önce sözlü tartışmaya, ardından da yumruklu kavgaya dönüştü.

Çay ocağında yumruklu kavga kamerada

-Sarhoşların küfürleşmesi kavgaya dönüştü

SAMSUN - Samsun'da sarhoşların küfürleşmesi önce sözlü tartışmaya, ardından da yumruklu kavgaya dönüştü.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir çay ocağında öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önce sözlü tartışmaya giren alkollü 2 şahıs daha sonra birbirine küfür etmeye başladığı. Çay ocağının içinde de birbirlerine hakaret eden 2 şahıs ardından yumruklaşmaya başladı. Birbirlerine sert yumruklar atmaya başlayan 2 kişiye ilk başta kimse müdahale edemedi.

Kavganın giderek artmasına dayanamayan berberdeki müşteri üzerindeki tıraş önlüğünü bile kaldırmadan kavga edenlerin arasına daldı. Olay anında çay ocağındaki birçok eşya kırılırken, bir vatandaş da kavgayı ayırmak isterken düşerek yerde kaldı.

Olay yerinden geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde sarhoşların birbirine acımasızca yumruk atması şaşkınlık oluşturdu.

Çay ocağında yumruklu kavga kamerada
Çay ocağında yumruklu kavga kamerada
Çay ocağında yumruklu kavga kamerada
Çay ocağında yumruklu kavga kamerada
Çay ocağında yumruklu kavga kamerada
Çay ocağında yumruklu kavga kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR

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