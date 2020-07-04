Çay ocağında tartıştığı vatandaşı silahla ayağından vurdu - Çay ocağında tartıştığı vatandaşı silahla ayağından vurdu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çay ocağında tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vurulan vatandaş yaralandı.

- Çay ocağında tartıştığı vatandaşı silahla ayağından vurdu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çay ocağında tartıştığı şahıs tarafından silahla ayağından vurulan vatandaş yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Orduevi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan çay ocağında oturan Rahmi Y. isimli bir vatandaş ile aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen bir şahısla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında cebindeki tabancayı çıkartan şahıs, Rahmi Y.'ye ateş etti. Kurşunun ayağına isabet ettiği Rahmi Y. kanlar içinde kalırken, eli silahlı şahıs koşarak olay yerinden kaçtı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Rahmi Y. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA