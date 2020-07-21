Çay ocağında oturanlara motosikletten ateş açıldı: 1 ölü, 2 yaralı
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Çay ocağında oturanlara motosikletten ateş açıldı: 1 ölü, 2 yaralı

MALATYA'da, bir kafede oturan 3 kişiye, motosiklette bulunan kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı.

Çay ocağında oturanlara motosikletten ateş açıldı: 1 ölü, 2 yaralı
21.07.2020 23:10 | Son Güncelleme: 21.07.2020 23:13

MALATYA'da, bir kafede oturan 3 kişiye, motosiklette bulunan kişiler tarafından tabanca ile ateş açıldı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Mehmet İbiş (40) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Polis ekiplerince saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Uçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çay ocağında oturan Mehmet İbiş, Ferdi A. ve Yunus H.'yi gören kimliği belirlenemeyen kişiler motosikletle yanlarına yanaşıp tabancayla ateş açtı. Çay ocağında oturan 3 arkadaş, tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Çevrede bulunanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan Mehmet İbiş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu belirtildi. Olay yerine gelen polis, çok sayıda boş kovanı toplayarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

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