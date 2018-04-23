Çay Ocağında Baltalı Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Çay Ocağında Baltalı Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Samsun’da bir çay ocağında yaşanan baltalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Çay Ocağında Baltalı Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Samsun'da bir çay ocağında yaşanan baltalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, para isteme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada çay ocağına gelen Hasan B.'nin (48) baltalı saldırısına uğrayan iş yeri sahibi Şerafettin İ. (49), kafasından yaralandı. Şerafettin İ.'nin de kendisini yaralayan Hasan B.'yi bıçakla yaraladığı ileri sürüldü. Yaralılardan Şerafettin İ. özel bir hastanede, Hasan B. ise Gazi Devlet Hastanesinde tedavi atına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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