Çay ocağına çevirdiği minibüsüyle kan bağışı yapanlara ücretsiz çay dağıtıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çay ocağına çevirdiği minibüsüyle kan bağışı yapanlara ücretsiz çay dağıtıyor

Çay ocağına çevirdiği minibüsüyle kan bağışı yapanlara ücretsiz çay dağıtıyor Şehitler için karşılıksız hizmet veren Uysal bu kez de Kızılay'ın yanında Antalya'nın Alanya ilçesinde şehit cenazelerinde karşılıksız çay ve su servisi yapan seyyar çaycı Şahrani Uysal, bu kez de Kızılay çadırına...

21.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:00

Çay ocağına çevirdiği minibüsüyle kan bağışı yapanlara ücretsiz çay dağıtıyor

Şehitler için karşılıksız hizmet veren Uysal bu kez de Kızılay'ın yanında

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde şehit cenazelerinde karşılıksız çay ve su servisi yapan seyyar çaycı Şahrani Uysal, bu kez de Kızılay çadırına kan vermeye gelen vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

Çay ocağına çevirdiği minibüsüyle 5 yıldır geçimini sağlayan ve Akdeniz bölgesindeki hemen hemen bütün şehit cenazelerine katılarak ücretsiz çay ile su servisi yapan 40 yaşındaki Şahrani Uysal, bu kez de Kızılay'a destek olmak için karşılıksız hizmet vermeye başladı.

Kızılay'a ücretsiz destek

Kızılay Alanya Şubesi'nin Hükümet Meydanı'nda kurduğu kan alma çadırının önüne iftar vaktinden sonra minibüsle gelerek buradaki vatandaşlara ücretsiz çay ve karlama servisi yapan Uysal,kan stoklarında azalma olduğu için kan bağışı kampanyası başlatan Kızılay'a Uysal da karşılıksız bu hizmetle destek veriyor. Çadıra kan vermeye gelen vatandaşlar ücretsiz bu hizmete şaşırarak, yapılan bu anlamlı hareketten dolayı teşekkür ediyor.

"Ramazan Bayramı'na kadar bu hizmetim devam edecek"

Çadıra ilk olarak kan bağışı için geldiğini ve böyle bir eksiklik olduğunu fark eden Uysal, daha sonra karşılıksız bu hizmete başladığı belirtti. Uysal, " Burada çay servisi yapılmadığını gördüm. Ben de iftar vakitlerinden sonra buraya gönüllü olarak gelip, kan bağışına gelen vatandaşlara çeşitli ikramda bulunmaya başladım. İnsanlara ücretsiz çay veriyorum. Her akşam buradayım ve Ramazan Bayramı'na kadar bu hizmetim devam edecek" diyerek vatandaşlara kan bağışı çağrısından da bulundu.

"Bu yaptığım hareket bana mutluluk veriyor"

Daha öncede birçok şehit cenazesinde karşılıksız hizmet yaptığını ifade eden Uysal, " Daha önce birçok şehit cenazelerine katılarak oralarda ücretsiz çay ve su servisi yaptım. Bu konuda kendimle gurur duyuyorum. Bu yaptığım hareket bana mutluluk veriyor ve değişik insanlarla tanışma fırsatım oluyor" diye konuştu.

Çay ocağına çevirdiği minibüsüyle kan bağışı yapanlara ücretsiz çay dağıtıyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün Haber
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Haber
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı Haber
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haber
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor Haber
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına sert tepki gösterdi: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi:...
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için 'HES kodu' uygulaması başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Eğlence kanlı bitti! Yaraladıkları şahsı da alıp kaçtılar
Eğlence kanlı bitti! Yaraladıkları şahsı da alıp kaçtılar
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastası sosyal medyada gündem oldu
Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastası sosyal medyada gündem oldu
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir
Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir
Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?
Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli
Koronavirüs bulaşma ihtimalinde havuzlar, denizlere göre daha tehlikeli
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Umut Nayir'dan şaşırtan antrenman çıkışı: Yaşça büyük birine vursam, mevzu çıkabilir
Umut Nayir'dan şaşırtan antrenman çıkışı: Yaşça büyük birine vursam, mevzu çıkabilir
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Babacan'dan, Bahçeli'nin 'FETÖ organizasyonu' sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Babacan'dan, Bahçeli'nin "FETÖ organizasyonu" sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi
17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Ferzan Özpetek Bergüzar Korel Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Kenan Sofuoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Kadın Futbol Twitter
Şu an buradasınız: Çay ocağına çevirdiği minibüsüyle kan bağışı yapanlara ücretsiz çay dağıtıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 10:01:10. #1.14#
title