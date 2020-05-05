Çay ocağı saldırısı zanlılarına müebbet
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Çay ocağı saldırısı zanlılarına müebbet

Çay ocağı saldırısı zanlılarına müebbet
05.05.2020 21:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 21:12

Çay ocağı saldırısı zanlılarına müebbet Çay ocağını basıp 2 kişiyi yaralayan 3 kişiye müebbet hapis talebiyle dava açıldı Bursa'da çay ocağında 2 kişiyi tabanca ile vurarak yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan 3 kişi hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Çay ocağı saldırısı zanlılarına müebbet

Çay ocağını basıp 2 kişiyi yaralayan 3 kişiye müebbet hapis talebiyle dava açıldı

BURSA - Bursa'da çay ocağında 2 kişiyi tabanca ile vurarak yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan 3 kişi hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı.

Olay, Ocak ayında Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kişi çay içtiği esnada, bir kişi silahla gelerek ateş etti. Ardından bu şahıslardan biri de silahını çıkartarak yanındaki iki kişiye mermi boşalttı. 2 saldırgan beyaz araçla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan durumu ağır olan Delil A., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Bilal A. ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, çay ocağında oturanlar ise panikle etrafa kaçtığı görüldü. Kısa sürede polis tarafından yakalanan 3 saldırgandan M.S. ve H.A. tutuklanırken, M.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda 3 şüpheli hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianaesinde M.S.'nin ifadesinde, "Bilal, konuşmak için beni çay ocağına çağırdı. Ben de telefonla H.A'yı çağırdım. Bilal kapıya doğru baktığı sırada silahını çıkarıp, kendisini arka tarafa attı. Silah sesi duyunca, bana komplo kurulduğunu düşünüp silahımı çıkarıp, ateş ettim. Dışarıya çıktığımda H.A. ve M.G.'yi gördüm. Onların aracına binerek olay yerinden ayrıldım" dediği bildirildi.

H.A ise, "Aracı park etmeye çalıştığım sırada silah sesleri duydum. Çay ocağına doğru giderken M.S. ile M.G ellerinde silah ile bana doğru geliyordu. İkisi birden, 'Biz onlardan önce davranarak ateş ettik. Bilal'i vurduk' dedi. Ben ne yapacağımı bilemedim. Onları aracıma aldım. İstanbul'a doğru hareket ettik. Yalova Taşköprü civarında silahları denize attılar" dediği ifade edildi.

Çay ocağı saldırısı zanlılarına müebbet

Kaynak: İHA

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