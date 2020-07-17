Çay ocağı işletmecisi, müşterilerine ateşlerini ölçtükten sonra servis yapıyor
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Çay ocağı işletmecisi, müşterilerine ateşlerini ölçtükten sonra servis yapıyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çay ocağı işleten Fahri Kaya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirli olmak amacıyla müşterilerine, ateşlerini ölçtükten sonra servis yapıyor.

Çay ocağı işletmecisi, müşterilerine ateşlerini ölçtükten sonra servis yapıyor
17.07.2020 13:03 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:40

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çay ocağı işleten Fahri Kaya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirli olmak amacıyla müşterilerine, ateşlerini ölçtükten sonra servis yapıyor.

Dükkanına gelen her müşterisinin ateşini ölçen Kaya, onlara yakın çevrelerinde pozitif vaka olup olmadığını da soruyor.

Kaya, AA muhabirine, normalleşme sürecinde dükkanını açtıktan sonra uygulamayı başlattığını belirterek, "Bu bizi, Kovid-19'dan daha da uzak tutuyor. Kontrolleri düzenli yaptığımız zaman sağlığımızı koruyoruz." dedi.

Sadece dükkanına gelenlerin değil, iş yerlerine çay götürdüğü esnafın da ateşini ölçtüğünü anlatan Kaya, "Müşterilerim bu durumdan oldukça memnun. Uygulamayı hem onların sağlığı hem de kendi sağlığım için devam ettiriyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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