Çay ocağı işletmecisi bahçesindeki ağaç kesilince şikayetçi oldu
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Çay ocağı işletmecisi bahçesindeki ağaç kesilince şikayetçi oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çay ocağı işletmecisi bahçesindeki ağaç kesilince şikayetçi oldu

Samsun'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler bahçesindeki defne ağacını kesen çay ocağının sahibi polise şikayette bulundu.

Samsun'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler bahçesindeki defne ağacını kesen çay ocağının sahibi polise şikayette bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan Site Camii altındaki çarşıda bulunan çay bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler çay ocağı bahçesinde bulunan 10 yıllık defne ağacını keserek masa ve sandalyelerin üzerine devirdi. Çay ocağı sahibi Seyithan Erol, ağacın kesilmiş olduğunu görünce Gazi Polis Merkezine giderek ağacı kesenlerden şikayetçi oldu. - SAMSUN

Çay ocağı işletmecisi bahçesindeki ağaç kesilince şikayetçi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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