Çay ocağı görünümlü işyerinde kumar oynayan 10 kişiye 32 bin TL ceza
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Çay ocağı görünümlü işyerinde kumar oynayan 10 kişiye 32 bin TL ceza

11.01.2021 11:24 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:29
Çay ocağı görünümlü işyerinde kumar oynayan 10 kişiye 32 bin TL ceza

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından çay ocağı görünümlü ruhsatsız bir işyerinde kumar oynadıkları belirlenen 10 kişiye toplam 32 bin TL idari para cezası kesildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından çay ocağı görünümlü ruhsatsız bir işyerinde kumar oynadıkları belirlenen 10 kişiye toplam 32 bin TL idari para cezası kesildi.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir merkezinde çay ocağı görünümlü bir işyerinde denetim yaptı. Polis, ruhsatsız olduğu belirlenen işyerinde bulunanların maske takmadığını, sigara içtiğini, sosyal mesafe kuralına uymadığını ve iskambil kağıtlarıyla kumar oynadıklarını belirledi. 10 kişiye toplam 32 bin TL idari para cezası uygulanırken, işyeri ise mühürlendi. 


- Edirne

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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