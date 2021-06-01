Çay Lifleri ve Atıkları Ekonomiye Kazandırılacak

Soğuk çay ve kuru çay sektöründe kullanılan ve büyük bir kısmı yurt dışından ithal edilen çay ekstraktı Rize Kalkandere Serbest Bölgesi içerisinde ÇAYKUR'un iştiraki olan Çaysan ortaklığı ile kurulan çay ekstrakt işleme tesisinde üretilecek.

Soğuk çay ve kuru çay sektöründe kullanılan ve büyük bir kısmı yurt dışından ithal edilen çay ekstraktı Rize Kalkandere Serbest Bölgesi içerisinde ÇAYKUR'un iştiraki olan Çaysan ortaklığı ile kurulan çay ekstrakt işleme tesisinde üretilecek. Günlük bin ton kapasiteli tesis 2 ay içerisinde üretime başlayacak. Tesisle ilgili açıklama yapan Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim tesisin çay liflerini ve çay atıklarını değerlendirerek hem ÇAYKUR hem de ithalatın önüne geçerek ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. 7500 metrekare kapalı alanda kurulan tesis sayesinde çayın kendisinden lifinden, atığından ve son olarak çıkan posadan da faydalanılacağını belirten Alim: "Burada kurulan son teknoloji ekstrakt ünitesi sayesinde yıllardır ÇAYKUR'un lif ve atık çay olarak boşa giden atıklarının bundan böyle burada yıllık 10 bin ton gibi bir kısmı kullanılacak. Karşılığında 1000 ton/gün ekstra elde edilecek. Ekstrakt son dönemlerde genelde yurt dışından ithal ediliyor, bu şekilde kendi çayımızın ekstraktını kendi tesislerimizde üretmiş olacağız. Ayrıca yabancı ekstrakta para vermeyeceğiz. Bu sorunu da çözmüş olacağız. Yine atık olarak fabrikalarımızın bahçesindeki o karmaşıklıktan da kurtulmuş olacağız. Ayrıca bunu değerlendirmiş olacağız. ÇAYKUR'un soğuk çayı Didi'nin hammaddesi de burada üretilecek. Onun da maliyetinden az da olsa kurtulmuş olacağız. Gerekirse ihracatını da yapacağız. Kapasite arttırma işlemleri hazırdır. Gerekirse daha fazla ekstrakt üretme şansımız vardır, tesis buna hazırdır. Burada yapılan tesisin 1-2 yıllık bir mazisi var. 50 milyon TL gibi bir maliyeti var bize. İnşallah güzel bir katkı sağlayacak hem bölgemize hem ÇAYKUR'a. Ayrıca tam olarak faaliyete geçtiği zaman içeride teknik ve idari olarak 75 kişi istihdam edilecek Ayrıca ÇAYKUR'dan lif ve atıkları almak için 100 civarında insan istihdam edilmiş olacak Böyle bir tesis istihdam anlamında bölgeye güzel bir katkısı olacağını düşünüyoruz Ayrıca ekonomiye daha fazla katkısı olacak. 2 ay içerisinde faaliyete geçmesini bekliyoruz. Ayrıca liflerimizin bir kısmı da Rize Belediyemizin burada yapacağı bir mangal kömürü ve elektrik enerji dönüşüm ünitesi var kısmını da onlara vereceğiz. Tamamıyla liflerimiz çay atıklarımızın hepsini ekonomiye kazandırmış olacağız. Ekstrakt tesisinden çıkacak olan posa da ilerleyen zamanlarda kurulacak tesisle organik gübreye dönüştürme çalışmalarımızda sürüyor. Hayırlı uğurlu olsun. "

Kaynak: Habermetre