Çay Kolileri İçinde Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Rize'de çay kolileri içerisine saklanmış 5 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, merkeze bağlı Kendirli beldesinde çay kolileri içerisinde Samsun'a gümrük kaçağı sigara gönderileceği bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekipleri yaptıkları takip sonucu, Yaylacılar köyünde durdurduğu bir kargo firmasına ait kamyonda arama yaptı.

Kontrollerde 13 çay kolisi içerisinde 5 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan iki kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Söz konusu kişilere, 70 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA