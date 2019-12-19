Çay kazanıyla kaçak alkol üreten 6 kişiye gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » Çay kazanıyla kaçak alkol üreten 6 kişiye gözaltı - Haberler

Çay kazanıyla kaçak alkol üreten 6 kişiye gözaltı

Konya'da çay kazanı ile kaçak alkol üretimi yaptığı belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

19.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:55
Çay kazanıyla kaçak alkol üreten 6 kişiye gözaltı

'da çay kazanı ile kaçak alkol üretimi yaptığı belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir adreste kaçak alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası belirlenen adrese ekipler baskın yaptı. Baskında 6 kişi gözaltına alınırken, 15 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 386 litre kaçak alkol ve 1 adet alkol yapımında kullanılan çay kazanı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler