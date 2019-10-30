Çay Kaymakamı Topaloğlu görevine başladı

30.10.2019 16:08

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine atanan Kaymakam Mehmet Miraç Topaloğlu, görevine başladı.

Makamında tebrikleri kabul eden Topaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çay ilçesinin çok şirin bir Anadolu kenti olduğunu söyledi.

Devletin kendilerine verdiği yetki ve görevler içerisinde vatandaşlara hizmet etmek için çalışacaklarını aktaran Topaloğlu,"Çay ilçesinin gelişmesi, kalkınması için hep birlikte kamu kurum ve kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla yakın ilişki içerisinde, her zaman halkımızın içinde ilçemizi daha da ileriye taşıma gayreti içerisinde olacağız. Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz ve çocuklarımızın en güzel şekilde eğitim alabilmesi için çeşitli projelerimiz olacak." dedi.

Kaynak: AA