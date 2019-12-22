Çay ismi nereden geliyor? Neden bazı ülkelerde 'çay' bazı ülkelerde 'tea'?

22.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:50

Dünyada en çok tüketilen içeceklerin başında Türkiye'de de çok sık tüketilen 'çay' geliyor. Bazı istisnalar dışında dünya genelinde bu içeceğin iki söylenişi var: Biri Türkiye'de de kullandığımız 'çay', diğeriyse özellikle batı ülkelerinde kullanılan 'te' kelimesine dayanıyor. Bu isimler nereden geliyor?



Ülkeden ülkeye farklı şekillerde tüketilen çayın hangi ülkede nasıl adlandırıldığı, o ülkenin çayla tanışmasının hikayesine dayanıyor. Euronews.com'da Görüntüle