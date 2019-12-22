Çay ismi nereden geliyor? Neden bazı ülkelerde 'çay' bazı ülkelerde 'tea'?
Dünyaya en çok tüketilen içeceklerin başında Türkiye'de de çok sık tüketilen 'çay' geliyor. Bütün dünyada bu içeceğin iki söylenişi var: Biri Türkiye'de de kullandığımız 'çay', diğeriyse özellikle batı ülkelerinde kullanılan 'te' kelimesine dayanıyor. Bu isimler nereden geliyor
Dünyada en çok tüketilen içeceklerin başında Türkiye'de de çok sık tüketilen 'çay' geliyor. Bazı istisnalar dışında dünya genelinde bu içeceğin iki söylenişi var: Biri Türkiye'de de kullandığımız 'çay', diğeriyse özellikle batı ülkelerinde kullanılan 'te' kelimesine dayanıyor. Bu isimler nereden geliyor?
Ülkeden ülkeye farklı şekillerde tüketilen çayın hangi ülkede nasıl adlandırıldığı, o ülkenin çayla tanışmasının hikayesine dayanıyor. Euronews.com'da Görüntüle