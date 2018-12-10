Çay Hırsızlığı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir marketten çay hırsızlığı yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir markete bir miktar çayın çalınması üzerine çalışma başlattı. İş yerindeki parmak izlerinin tespit eden polis, kimliğini belirlediği R.F.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete Müdürlüğü'ne getirilerek ifadesi alınan R.F. işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - GAZİANTEP