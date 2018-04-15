Çay Hırsızı Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Çay Hırsızı Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Gaziantep’te bir kişi, marketin önünde sergilenen kampanyalı çay kolilerinden birini alarak kaçtı.

Çay Hırsızı Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Gaziantep'te bir kişi, marketin önünde sergilenen kampanyalı çay kolilerinden birini alarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Gaziantep'te bir markette meydana geldi. Müşteri kılığında alışveriş yapan bir şahıs, iddiaya göre dükkandan çıkarak köşede bekleyen diğer kişiye işaret verdi. Bunun üzerine markete yaklaşan diğer şahıs, meyve ve sebze kasalarının önünde sergilenen kampanyalı çay kolilerinden birini alarak uzaklaştı. Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. - GAZİANTEP

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