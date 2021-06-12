Çay hasadında otomobiller, kamyona dönüşüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çay hasadında otomobiller, kamyona dönüşüyor

Çay hasadında otomobiller, kamyona dönüşüyor
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

DOĞU Karadeniz'de, dik ve engebeli arazilerde hasat edilen çaylar, kamyonetin yanı sıra otomobillerle alım yerlerine ulaştırılıyor.

DOĞU Karadeniz'de, dik ve engebeli arazilerde hasat edilen çaylar, kamyonetin yanı sıra otomobillerle alım yerlerine ulaştırılıyor. Çayların, otomobilin bagaj ve üstü ile kaportaların üzerlerinde taşınması ilginç görüntüler oluşturuyor. Ürününü otomobille taşıyan Fatih Merev, "Biz bu görüntülere alıştık" dedi. 

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da mayıs ayında başlayan yaş çay hasadı sürüyor. Bölgenin dik ve engebeli arazi yapısında hasat edilen çaylar kamyonetlerle alım yerlerine ulaştırılıyor. Alım yerlerinde kamyonlara yüklenen çaylar, kuru çaya dönüştürülmek üzere çay fabrikalarına naklediliyor. Ancak kamyoneti olmayanlar çay yüklerini otomobilleri ile taşıyor. Bagaj ve üstü ile kaportaların üzerlerine konulan kilolarca çay, zorlu bir yolculukla taşınıyor. Otomobiller yaş çay sezonu boyunca kamyonet görevi gördüğü bölgede ortaya sıra dışı görüntüler çıkıyor.

'BU ARABALARIN ADI ÇAY ARABASI'Hasat ettiği ürünü otomobiliyle taşıyan Yılmaz Güçka, "Civar köylerde genelde bu model arabalar kullanılıyor ve adı çay arabası. Bezleri koyduğumuz yaş çayları otomobile yüklüyoruz, bahçemizden alım yerine getiriyoruz. Bu çayları bırakacağım, tekrar geriye döneceğim bir bu kadar daha yükleyip geri geleceğim, her defasında yaklaşık 300 kilo taşıyorum" dedi.'LÜKS ARAÇLARINI KULLANANLAR DA VAR'Çay üreticisi Fatih Merev de, "Çay zamanı vatandaş çayını satabilmek için arabasını feda ediyor. Lüks araçlarla çaylarını getirenler de var. Eski arabaların kaportasının üzerini çayla dolduruyorlar ama yeni arabalara tabii kıyamıyorlar, sadece bagaj ve arka koltuğa çay bezlerini dolduruyorlar. Biz çay zamanı bu görüntüleri alıştık" ifadesini kullandı.

İsmail Can ise, "Arabaya istesek bir ton da yük koyabiliriz, ama yere değiyor. Yere değene kadar yükleyebildiğimiz kadar yüklüyoruz. Araba bizim için önemli değil önemli olan çay. Çaylığımızla alım yeri arasındaki kısa mesafede taşıma ihtiyacımızı bu şekilde gideriyoruz" diye konuştu.


Çay hasadında otomobiller, kamyona dönüşüyor
Çay hasadında otomobiller, kamyona dönüşüyor
Çay hasadında otomobiller, kamyona dönüşüyor
Çay hasadında otomobiller, kamyona dönüşüyor
Çay hasadında otomobiller, kamyona dönüşüyor
Çay hasadında otomobiller, kamyona dönüşüyor
Çay hasadında otomobiller, kamyona dönüşüyor
Çay hasadında otomobiller, kamyona dönüşüyor
Çay hasadında otomobiller, kamyona dönüşüyor
Çay hasadında otomobiller, kamyona dönüşüyor
Çay hasadında otomobiller, kamyona dönüşüyor
Çay hasadında otomobiller, kamyona dönüşüyor
Çay hasadında otomobiller, kamyona dönüşüyor
Çay hasadında otomobiller, kamyona dönüşüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

RİZE 'GECEKONDU TELEFERİK'LER 10 YILDA 18 CAN ALDI
RİZE 'GECEKONDU TELEFERİK'LER 10 YILDA 18 CAN ALDI
'Gecekondu teleferik'ler 10 yılda 18 can aldı
'Gecekondu teleferik'ler 10 yılda 18 can aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Bülent Turan Boris Johnson Memduh Büyükkılıç
Magazin Metin Uca Enis Arıkan Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çay hasadında otomobiller, kamyona dönüşüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 10:18:25. #1.13#

title