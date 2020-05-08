Çay hasadında acil eylem planı üreticileri rahatlattı
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Çay hasadında acil eylem planı üreticileri rahatlattı

Çay hasadında acil eylem planı üreticileri rahatlattı
08.05.2020 10:31 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:32

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde 4 ilde çay hasadına sayılı günler kala Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (Çaykur), koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı 44 maddelik acil eylem planının detayları belli oldu.

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde 4 ilde çay hasadına sayılı günler kala Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (Çaykur), koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı 44 maddelik acil eylem planının detayları belli oldu. Çay alımlarında randevu sisteminin uygulanacağı planda, üretici ve çalışanların virüse karşı etkin korunması ve sorunsuz hasat dönemi geçirmeleri amaçlanıyor. Üretici çay alım yerlerinde kalabalık oluşmasından endişe ederken Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Maviüretici de çay alım süresinin uzun tutulmasını istedi.

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde, hasat için sayılı günler kaldı. Çaykur, mayıs ayının ortalarında başlaması beklenen çay tarımında, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında 44 maddelik acil eylem planı oluşturdu. Plan kapsamında, çay hasadından satışına, nakliyesinden üretim aşamalarına kadar bir dizi tedbirler alındı. Üretici ve çalışanların sorunsuz hasat dönemi geçirmelerinin amaçlandığı plan, çay eksperleri tarafından üreticilere anlatılıyor. Özellikle çaylarını satmak için alım yeri önlerine gelen üreticilerin oluşturduğu kalabalığın ortadan kaldırılması için randevu sistemi uygulanacak. Üreticilere çayını satacağı saat önceden bildirilecek, alım yeri önlerinde kalabalık oluşturulması önlenecek. 

ÜRETİCİLER PLANI DEĞERLENDİRDİ Çay üreticileri, hasat için açıklanan 44 maddelik acil eylem planının kendilerini rahatlattığını belirterek, özellikle çay alım yerleri önünde kalabalık oluşmamasının önemli olduğunu vurguladı. Üretici Bahadır Tepecik, çay alım yerlerinde büyük bir kalabalık oluştuğunu hatırlatarak, "Çaykur'un yaptığı çalışma ile alım yerleri önündeki yığılmanın önüne geçilecek, daha az kişinin gelmesi sağlanacak. Bu şekilde sosyal mesafede korunmuş olacak. Bu güzel bir karar oldu" dedi.Rasim Sandalcı ise, "Her zaman çayını satmak isteyen üreticilerin alım yerine gelmesi ile beraber büyük bir kalabalık oluşuyor. Öncelikle kendi tedbirlerimizi almalıyız, maske takmalıyız, sosyal mesafe kurallarına uymalıyız. Alım yeri önlerinde yığılmanın olmasının önüne muhakkak geçilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.Suna Taşpınar de, "Alım yerleri aşırı kalabalık oluyor, bu hastalıktan dolayı muhakkak bir çözüm bulması gerekiyor. Biri gelip çayını satacak sonra diğeri gelecek. Yoksa herkes alım yerinin önüne yığılırsa hastalığı hep evlerimize taşırız" diye konuştu.Alım yerlerinde aşırı bir yığılma olduğunu söyleyen Bayram Dinç, "Çay eksperlerinin de 2-3 alım yerine birden bakması dolayısıyla bu yığılma daha da artabiliyor. Tabii ki Çaykur'un bununla ilgili bir önlem alması gerekiyordu. Yığılma olmasın diye üreticilere bir saat verecek ve alım yerine o saatte çaylarımızı götüreceğiz. Üretici de tedbirlerini almalı, kalabalık olmasının önüne geçmeli, maskesi ile alım yerine gitmeli. İnşallah bu süreci sıkıntı yaşamadan atlatırız" diye konuştu.  'ALIM YERLERİNDE ÇAY ALIM SÜRESİ UZATILMALI'ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi, her dönem alım yerlerinde bir yoğunluk olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bir alım ekibi iki yere bakıyor, öğlene kadar bir yerde bulunuyor, öğleden sonra başka bir yerde. Bu süre zarfında üretici alım yeri kapısında ekibi bekliyor. Bu esnada yoğunluk ve kargaşa oluşuyor. Alım yerinde 5-10 dakika aralarla üreticiye randevu vererek çay satışı uygulamasının hayata geçeceğini zannetmiyorum. Gelirken bir aksilik yaşarsan randevunu kaçıracaksın, bunun telafisi nasıl olacak? Her alım yerinin bir ekibi olsun. 9'dan 15'e kadar alım yeri açık olsun, üretici çayını toplayıp alım yerine gittiğinde çayını rahatlıkla satabilsin. Zaman sıkışmazsa çayını da kolaylıkla satabilecekler, yığılma da olmayacaktır. Eski düzende devam ederse üretici alım yerinin kapısında ekibi bekleyecek herkes ben önce çayımı satayım diye yine bir kargaşa yaşanacaktır. Görüyoruz ki sosyal mesafe en ufak olayda unutuluyor, burada da aynı şeyleri yaşamamayı umut ediyoruz. O yüzden alım yerinde çay alım süresinin uzun tutulmasını istiyoruz." 


Kaynak: DHA

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