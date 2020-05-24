Çay hasadı için Rize'ye gelenlerin sayısı 16 bini buldu Rize Valisi Kemal Çeber, kente gelen çay müstahsili sayısının bugün itibarıyla 16 bin kişi olduğunu söyledi.

Rize Valisi Kemal Çeber, kente gelen çay müstahsili sayısının bugün itibarıyla 16 bin kişi olduğunu söyledi.

Vali Çeber, Karadeniz Sahil Yolu Trabzon-Rize şeridinde görevli sağlık, polis ve jandarma görevlilerini ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Çeber, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı bir Ramazan Bayramı olduğunu belirterek, "Biraz hüzün biraz mecburiyet. Allah bu sefer de bizi bununla sınıyor. İnşallah en kısa zamanda özlediğimiz eski ramazanları yaşayacağız. Ben de burada arkadaşlarımın ellerini tek tek sıkmak ve sarılmak isterdim. Bizler de buna dikkat ediyoruz." dedi.

Pandemi sürecinin başından beri özel önlemler aldıklarına işaret eden Çeber, "Bayramda da önlemlerimiz devam ediyor. Sokağa çıkma yasağımız var. Herkes bu kurala uymuş." ifadesini kullandı.

Çeber, il dışından Rize'ye gelen çay üreticilerinin yaptıkları çağrılara ve kurallara büyük uyum gösterdiklerini ve dikkat ettiklerini kaydederek, bu süreci sorunsuz atlatacaklarına inandığını dile getirdi.

Bugün itibarıyla yaklaşık 6 bin kişiye Kovid-19 testi yapıldığını ifade eden Çeber, şunları söyledi:

"110 kişilik sağlıkçı arkadaşlarımız mahalle, köy ve ev ev gezerek bunu yapıyor. Onlar bizim kahramanlarımız. Emniyet, jandarma ve muhtarlarımız da destek veriyor. Bunu da organize etmek kolay değildi. Bunu da başardık. Arkadaşlarımız evlatlarından ve sevdiklerinden ayrı. Sırf bu süreçte bizim sağlımız için görevdeler. Biraz daha sabretmemiz lazım."

Çeber, çay üreticilerin 20 Mayıs'tan itibaren Rize'ye gelmeye başladığını belirterek, "Başından beri tahminimiz 35-40 bin arasındaydı. Başvuru aslında 14 bin ama beraberindekileri de yanlarında getirdikleri için bu sayı 37 bine ulaştı. Bugün itibarıyla 16 bin kişi ilimize geldi. Bunun yaklaşık 8 bini İstanbul'dan geldi." diye konuştu.

Salgın konusunda iyi durumda olduklarını belirten Çeber, "Son bir aydır arada bir tek tük vaka çıkan günler oldu. Onun dışında genel itibarıyla her gün sıfır vakamız çıkıyor. Dün itibarıyla 116 test yapıldı. Bir vakamız çıktı. O da Rize'den değil. Kuveyt'ten ilimize gelen bir hemşehrimiz. Onu da tespit ettik. Ondan iki gün önce de bir vakamız vardı. İlimiz kaynaklı değil. İnşallah kısa zamanda bu süreci atlatırız." dedi.

Vali Çeber'e ziyarette, eşi Neslihan Ayan Çeber'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İyidere Kaymakamı Murat Akyüz ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA