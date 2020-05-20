'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar (4) ÇAY MOTORUYLA HASATDoğu Karadeniz Bölgesi'nde çay hasadına başlayan üreticiler, daha hızlı çalışabilmek için bahçelere çay motorlarıyla girdi.

ÇAY MOTORUYLA HASAT

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay hasadına başlayan üreticiler, daha hızlı çalışabilmek için bahçelere çay motorlarıyla girdi. Çay üreticisi Ayhan Türüş, "Ailece hasat yapıyoruz. İşçilik sorunu malum. Elimizdeki işlerin daha hızlı yürümesi için çay motorlarıyla bahçede hasat yapıyoruz. Bazılarımız ise makasla hasat yapıyor. Yaklaşık 50 ton civarında ürünü hasat etmeyi planlıyoruz" dedi.Motorla çay hasadının daha hızlı yapıldığını ancak bazı arazilerde bunun zor olduğunu anlatan Türüş, "Ben daha çok makasla çay topluyorum. Motorla her yer güzel toplanmıyor. Bazı araziler buna elverişli değil. Çok dikkatli kullanırsa çay motoruyla daha rahat hasat yapılıyor. Böylece de işçi sorununun önüne geçilmiş olunabilir. 2 kişinin yapacağını tek makineyle yapabiliyoruz. Makine günde 700 kilogram civarı çay toplayabiliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA