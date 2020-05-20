'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar (3)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar (3)

ÇAY İŞÇİLERİ GELİYORDoğu Karadeniz Bölgesi'nde 4 ilde yapılan çay tarımında bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılmasıyla Gürcistan ve Azerbaycan'dan 40 bin dolayında işçi, bölgeye gelemedi.

'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar (3)
20.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:34

ÇAY İŞÇİLERİ GELİYOR

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 4 ilde yapılan çay tarımında bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılmasıyla Gürcistan ve Azerbaycan'dan 40 bin dolayında işçi, bölgeye gelemedi. Oluşan çay işçisi açığı için Türkiye'nin farklı bölgelerinden, farklı alanlarda çalışan işçiler bölgeye gelmeye başladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere diğer bölgelerden gelen işçiler, çay hasadında çalışmaya başladı. Gelen çay işçileri arasında, 2 yıl önce Türkiye'ye gelen ve bir lokantada garson olarak çalışan Özbekistanlı işçiler de yer aldı. Salgın nedeniyle çalıştıkları işyerinin kapanması nedeniyle işsiz kaldıklarını belirten Özbek işçiler, çay hasadında çalışıp, gelir elde etmek istediklerini söyledi. Kamyon kasasında, Rize-Trabzon il sınırına gelen Özbek işçiler, sağlık ve kimlik kontrollerin ardından kentte girişlerine izin verildi.TAAHHÜTNAME İMZALATTIRILIYORBüyükşehirlerden seyahat izni alıp, memleketlerine çay hasadı için gelen üreticilere, 14 maddelik taahhütname imzalattırılıyor. Taahhütnamede;  il dışından gelenlerin, 14 gün boyunca izolasyon işlemine tabii tutulacağı belirtiliyor. 30 gün süresince bölgeden ayrılmayacakları bildirilen üreticilere 7 gün evde kalma zorunluluk şartı da getiriliyor. 7 gün sonunda aileden bir kişi ihtiyaçları karşılamak için evden dışarı çıkabilecek. Test sonucu negatif çıkan aile bireyleri ise 7'inci günün sonunda çay bahçelerine girip, hasat yapabilecek. Testi pozitif çıkanlar ise tüm aile fertleriyle birlikte karantinaya alınarak, tedavilerine başlanacak.  Bu kişilerin çayları ise, muhtarlık ve ziraat odaları organizasyonuyla toplattırılacak. 14 günün sonunda, testi negatif çıkan kişiler, normal hayata dönecek. Çay üreticilerine 14 gün boyunca bayram dahil, ziyaretçi kabul etmeyeceği ve hiç kimseyi de ziyarete gitmeyeceği de bildiriliyor. Çocuklarının da dışarıya çıkıp akranlarıyla oyun oynamalarına izin verilmemesi de taahhütnamede yer alıyor.

Taahhütnamede ayrıca, üreticilerin ÇAYKUR'un açıkladığı 44 maddelik acil eylem planına da uymaları hatırlatılıyor. Tüm bu tedbir ve kurallara uymayanlara da, cezai işlem uygulanacağı belirtiliyor. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı Haber
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Haber
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
Besicileri 7 milyon TL dolandıran şahıs tutuklandı
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cansız bedeni bulundu
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cansız bedeni bulundu
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim
İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi
Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hazal Kaya Onur Saylak Merve Boluğur Yılmaz Erdoğan
Spor Neymar Ali Koç Hasan Şaş Rıza Çalımbay Ivan Obradovic
Daha Fazla Kadın Bursa 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: 'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar (3) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 15:38:50. #1.15#
title