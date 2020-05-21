'Çay göçü' 2'inci gününde sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Çay göçü' 2'inci gününde sürüyor

DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılan çay üreticileri, memleketlerine gelmeyi sürdürüyor.

'Çay göçü' 2'inci gününde sürüyor
21.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:19
DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılan çay üreticileri, memleketlerine gelmeyi sürdürüyor.

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat başladı. Çay tarımında koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen üreticilerin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için bir süre önce işçi arayışı başladı. İçişleri, Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlıkları koordinesinde 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarda, çay hasadı için üreticilere izin çıktı. Karar, önceki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 

KENT GİRİŞLERİNDE SIKI TEDBİRLER ALINDIÇay üreticileri, İçişleri Bakanlığı'na başvurarak, izin belgelerini aldı. Doğu Karadeniz'de 4 ilde başvuru sayılarıyla 50 bine ulaşan çay üreticileri, önceki gece yarısından itibaren memleketlerine doğru yola çıktı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun il sınırlarında üst düzey önlemler alındı. Kent girişlerinde takviye polis, jandarma ve sağlık ekipleri görevlendirildi. İl pandemi kurullarınca kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilen üreticiler, bir hafta evlerinde karantinada kalacak. Evlerinde kalanların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak. Marketlerden köy ve mahallelere servisler yapılacak.Doğu Karadeniz'e 3 günde 50 bin çay üreticisi giriş yapacak. Üreticilerin yaklaşık 30 bini, Rize'ye gelecek. Rize İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de 3 günde 30 bin dolayında gelmesi beklenen üreticilere, günde yaklaşık 1700 'Covid-19' testi yapacak. KENT GİRİŞLERİNDE YOĞUNLUK SÜRÜYORÇay üreticilerin memleketlerine dönüşleri, ikinci gününde de sürüyor. Trabzon-Rize sınırındaki kontrol noktasında yine uzun araç kuyrukları oluştu. Büyükşehirlerden özel araç ve otobüslerle gelenlere ateş ölçümleri yapılıyor, uymaları gereken kuralları içeren 14 maddelik taahhütname imzalatılıyor. Üreticiler de giriş yaptıkları kentteki evlerinde 7 gün karantinada kalıyor. Karantinanın ikinci haftasında ise koronavirüs testleri negatif çıkanlar, çay tarlalarına girip hasat yapabilecek.'İZİN ÇIKINCA YOLA KOYULDUK'Kırıkkale'den Rize'ye gelen Pakize Topal, "Kırklareli'nden geliyoruz. İzinler çıkınca hemen yola koyulduk. Dün saat 15'te çıktık yola, güzel bir yolculuk oldu. Karantinanın ardından şimdi çoluk çocuk hepimiz çaylıkta olacağız" dedi.Yollarda denetimlerin olduğunu anlatan Servet Tüfekçi"Annenizi bırakmak için geldik, geriye döneceğiz. Her yerde çevirme vardı, hepsini geçtik, Rize'ye ulaştık" diye konuştu.OTOGARLARDA YOĞUNLUK

Büyükşehirlerden otobüslerle gelen çay üreticileri, otogarlarda yoğunluk oluşturdu. Rize otogarında yüklerini otobüslerden indirenler, kalacakları köydeki evlerine hareket etti. İstanbul'dan Rize'ye gelen Neriman Tozkoparan "Kışın İstanbul'da yaşıyorum. Bu yasaklar çıkınca memlekete bu yıl gelemeyeceğim diye düşündüm. Geldik şükürler olsun, cennete geldik" derken, Zahide Kopuz da "Kışın İzmir'deydim, yasaklara takılınca gelemedik bu zamana kaldı. Memleketime kavuştum çok mutluyum" dedi.


- Rize

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi Haber
Kayseri'de, Türkiye çapında hizmet veren kargo şirketinin 10 çalışanında koronavirüs tespit edildi
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti Haber
Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün Haber
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor Haber
Salgında ikinci dalgayı yaşayan Çin'den korkutan sözler: Koronavirüs değişime uğruyor
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı Haber
7 yaşındaki öz oğlunu ve yengesini öldüren bipolar kadın, sokakta dolaşırken yakalandı
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına sert tepki gösterdi: Lanetliyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir'deki bazı camilerin minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına sert tepki gösterdi:...
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Bakan Koca'dan MFÖ grubu paylaşımı: Tedbirlerin müziğini yaptılar
Şarkıcı Merve Özbey 'Çocuk yapın da görelim' diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?
Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim...
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Beşiktaş, yaptığı paylaşım nedeniyle Bursaspor'dan gönderilen Yiğit Şengil'i antrenmana davet etti
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı
Ankara'da kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle uyarı yapıldı
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
400 torunlu nine, koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
Rodos'u karıştıran tecavüz davası müebbetle sonuçlandı
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, inceleme başlatıldı
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı
Babacan'dan, Bahçeli'nin 'FETÖ organizasyonu' sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Babacan'dan, Bahçeli'nin "FETÖ organizasyonu" sözlerine sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir yol var
Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte tespit edilen vaka sayını açıklayıp uyardı: En yüksek rakam, daha uzun bir...
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı
Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın model eşiyle yaptığı dans beğeni topladı
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Sinan Özen Ferdi Tayfur Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Fatih Terim Metin Oktay Bülent Uygun Ivan Obradovic
Daha Fazla Bursa Kadın Futbol Twitter
Şu an buradasınız: 'Çay göçü' 2'inci gününde sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 10:19:01. #1.14#
title