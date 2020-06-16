Çay evi işletmecisinden müşteriye özel isimli bardak KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, tek kullanımlık karton bardaklar, Erzurum'da müşterilerce kabul görmeyince işletmeci Ömer Kılıç (46), çareyi isme özel cam bardak yaptırmakta buldu.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, tek kullanımlık karton bardaklar, Erzurum'da müşterilerce kabul görmeyince işletmeci Ömer Kılıç (46), çareyi isme özel cam bardak yaptırmakta buldu. Müşterilere, tiryakisi olduğu çay, üzerinde isimlerinin yazıldığı ince belli cam bardaklarda ikram ediliyor.

Çay tutkusu ile bilinen Erzurum'da işletmeci Ömer Kılıç, karton bardaklarla çay içmek istemeyen müşterilerin ismini cam bardaklara yazdırdı. Müşteriler, elmas çark makinesinde isimleri işlenen bardaklarda çaylarını yudumluyor. Oğlu Bahadır'ın ismini verdiği çay evine gelenlere ve esnafa özel yaptırılan cam bardaklardaki hijyene de önem gösteren Ömer Kılıç'ın bu uygulaması, vatandaşların da beğenisini topluyor. 2 çocuk babası Ömer Kılıç "16 yıl önce bu işe başladığımız zaman bardaklarımız isimliydi. Burada esnafa genellikle servis yaptığımız için her iş yerinin bardağı ayrı ayrı üzerlerinde kendi isimleri yazılıydı. Koronavirüs meselesinden sonra gelen müşterilerimize kişiye özel yani kendi ismini yazdırdığımız bardaklarla çay servisi yapıyoruz. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Erzurum'da en asgari için 10-15 bardak çay içer. Bu sayı 30- 40'a kadar çıkar. Bu karton bardak uygulaması bizim burada biraz zor. Karton bardak çayımızın tadını bozuyor. Cam bardak biraz daha güzel. Biz gerekli önlemlerimizi alarak cam bardakla servislerimizi yapıyoruz. Çayımızın sırrı yalnızca muhabbet. Müşterilerimiz cam bardak uygulamasından oldukça memnun. Gönül rahatlığıyla çaylarını yudumluyorlar" dedi.

'KARTON BARDAK BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE YOK, DEMLİKLE ÇAY İÇERİZ'Erzurumluların çayı çok sevdiğini, demliklerle tükettiğini söyleyen müşterilerden Hüseyin Çınarlıoğlu ise şunları söyledi:

"Ömer Bey, ikram ettiği çayı aynı bardak üzerinde ikinci kez doldurmadan o bardağı tekrar yıkar, hijyenik olarak müşteriye sunar. Elbette yaşamış olduğumuz bu virüsten dolayı çok iyi bir uygulama olduğu kanaatindeyim. Çünkü bilim insanlarının da hepsi sağlığın olmazsa olmazı temizlik ve sosyal mesafeye dikkat etmeyi tavsiye ediyorlar. Ömer Bey, çarşımızın esnafı olarak bunlara riayet ediyor. Karton bardak bizim kültürümüzde yok. Bizim kültürümüzde cam bardak var. Bardak yıkanıp, temizlenirse karton bardaktan daha sıhhatli olduğu kanaatindeyiz. Karton bardak yıkanmadığı için bulunduğu ortamda mikrop kapma özelliği olabiliyor. Biz Erzurumlular olarak şöyle deriz ki; 'İçki vermez, bade vermez neşeyi. Çayda bulduk, çayda gördük her şeyi' Bizim olmazsa olmazımız çaydır. Günde bardağı bırakın, demliklerle çay tüketiriz. Eğer yorulmuşsak, ruhumuz sıkılmışsa veya çok neşelenmişsek mutlaka çayla bunu tatlandırırız. Üç beyazdan uzak durun. Şekerden, tuzdan, undan. Küçük bir kıtlama şekerle bir Erzurum'un yerlisi olarak 3 bardak çay içebiliriz."

Kaynak: DHA