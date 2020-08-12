Çay'dan kısa kısa Çay Kaymakamı Mehmet Durgut, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'yı ziyaret etti.

Çay Kaymakamı Mehmet Durgut, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'yı ziyaret etti.

Ziyarette, ilçe ve belediye çalışmaları hakkında Başkan Atlı'dan bilgi alan Durgut, Çay ilçesinin en güzel şekilde hizmet alabilmesi için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını söyledi.

Atlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çay Belediyesi olarak tüm resmi kurumlar ve Sivil Toplum kuruluşları ile birlikte halkın rahat ve huzuru için birlik beraberlik içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Çay Kaymakamı Durgut, esnaf ziyareti gerçekleşirdi

Çay Kaymakamı Mehmet Durgut, ilçe esnafını ziyaret etti.

Kaymakam Durgut'a, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Çakır, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Şahin eşlik etti.

Kaymakam Durgut, esnaflara hayırlı işler dileyerek vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Durgut, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle maske sosyal mesafe ve temizlik konularında ilçe esnafı ve vatandaşlara nezaketen bilgilendirme yaptı.

Daha sonra aşağı Dörtyol mevkiindeki polis noktasında denetimlere katılan Kaymakam Durgut, yolculara maske sosyal mesafe ve temizlikle ilgili duyarlı olunması konusunda bilgilendirme yaparak hayırlı yolculuklar diledi.

Kaynak: AA